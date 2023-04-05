Григорян: «Химки» - чёрная дыра на карте российского футбола, Марианская впадина»

Российский футбольный специалист Александр Григорян рассказал, как относится к аутсайдеру Премьер-лиги – подмосковным «Химкам».

«Химки» - черная дыра на карте российского футбола, воронка, Марианская впадина, где только Юран смог чего‑то добиться», - сказал тренер в эфире «Все на Матч».

На днях подмосковный коллектив отправил в отставку с поста главного тренера Спартака Гогниева.

В последнем матче чемпионата России «Химки» потерпели разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:6. После 21-го тура Премьер-лиги команда набрала 13 баллов и занимает предпоследнее место в таблице.