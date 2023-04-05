Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оценил назначение испанского тренера в «Торпедо»

05 Апреля 2023 • 10:53 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался насчет назначения испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«В «Торпедо» делают все, чтобы сохранить место в РПЛ. Правильное ли решение, взять Клотета, покажет время. Даже если вылетят, он будет решать задачу выхода обратно в РПЛ», - передает слова Широкова издание Sport24.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «автозаводцы» набрали десять баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. В следующем матче «Торпедо» встретится с воронежским «Факелом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Роман Широков Жозеп Клотет
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
11:41 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бальде настоящий воин, он всегда ждёт своего шанса»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Химки» - чёрная дыра на карте российского футбола, Марианская впадина»
11:12 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о подготовке «Пари НН» к матчу с «Краснодаром»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил назначение испанского тренера в «Торпедо»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Божин рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА
10:24 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал фаворита на второе место в РПЛ
10:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У «Спартака» не лучший тренер и не лучшие игроки»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Даса высказался о возможной отставке Йокановича
09:41 · Россия. Премьер-лига
Юран заверил, что «Пари НН» не покинет РПЛ
09:30 · Россия. Премьер-лига
Булатов рассказал, что пропало в игре «Спартака»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал главную проблему российского футбола
09:22 · Кубок России
Понсе: «Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Непонятно, почему люди не хотят оформить паспорт болельщика»
Все новости
Рекомендуем