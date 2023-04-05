Широков оценил назначение испанского тренера в «Торпедо»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков высказался насчет назначения испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«В «Торпедо» делают все, чтобы сохранить место в РПЛ. Правильное ли решение, взять Клотета, покажет время. Даже если вылетят, он будет решать задачу выхода обратно в РПЛ», - передает слова Широкова издание Sport24.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «автозаводцы» набрали десять баллов и занимают последнее место в турнирной таблице. В следующем матче «Торпедо» встретится с воронежским «Факелом».