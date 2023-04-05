Широков назвал фаворита на второе место в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о шансах московского «Спартака» финишировать на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Не вижу предпосылок для того, чтобы кто-то догнал «Зенит». В борьбе за второе место фаворит - «Спартак». «Ростову» будет проблематично сохранить второе место», - цитирует эксперта издание Sport24.

За девять туров до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует с 51 очков. Ищущий вторым «Ростов» отстает от петербургского коллектива на семь баллов. «Спартак» с 41 очком располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны.