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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сергей, no comments». Хусаинов вспомнил реакцию на игру рукой Марадоны на ЧМ-1990 против сборной СССР эксклюзив

05 Апреля 2023 • 11:30 Комментировать (1)

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился историей, как проходил семинар арбитров на чемпионате мира 1990 года.

«В Лиге чемпионов косячат, причём в простых игровых ситуациях, и косячит не один только главный судья, а вся бригада, которая сидит и за VAR.

В своё время на чемпионате мира 1990 года в Италии в матче с Аргентиной великий футболист Марадона выбил мяч из пустых ворот в матче со сборной СССР, при счёте 0:0, арбитр был швед Фредриксон. На одном из семинаров, когда показывали эти видео, анализировали, никто не задал вопрос, кроме меня. Я встал и говорю: «А как объяснить эту ситуацию?» Мне ответили: «Сергей, это no comments». Поэтому это косяки, которые там они не комментируются», — сказал Хусаинов.

На чемпионате мира 1990 года в Италии сборная СССР заняла последнее место в группе. Советский Союз во втором туре проиграл Аргентине со счётом 0:2. В первом тайме при счёте 0:0 после удара игрока сборной СССР мяч попал в руку Диего Марадоне в штрафной площади. В это время главный арбитр матча Эрик Фредриксон находился вблизи момента, но 11-метровый не назначил.

Чемпионом мира 1990 года стала сборная ФРГ.


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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Сборная Ссср Сергей Хусаинов
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05 Апреля 2023 в 11:40
Как косячат судьи в РПЛ - это повторить кому - то очень сложно!
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