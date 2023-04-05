Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»

05 Апреля 2023 • 09:59 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич оценил трансфер нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». В четырех матчах Премьер-лиги 34-летний нападающий забил за «железнодорожников» шесть мячей.

«Результаты «железнодорожников» - это фактор Дзюбы. Он забивает в ситуациях, которые не кажутся голевыми. «Локомотив» купил лотерейный билет, где выпал джекпот», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды московского коллектива в феврале на правах свободного агента.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 25 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблица.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Константин Генич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
10:24 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал фаворита на второе место в РПЛ
10:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «У «Спартака» не лучший тренер и не лучшие игроки»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Даса высказался о возможной отставке Йокановича
09:41 · Россия. Премьер-лига
Юран заверил, что «Пари НН» не покинет РПЛ
09:30 · Россия. Премьер-лига
Булатов рассказал, что пропало в игре «Спартака»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Ари назвал главную проблему российского футбола
09:22 · Кубок России
Понсе: «Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Непонятно, почему люди не хотят оформить паспорт болельщика»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Надо вернуть меня, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов оценил назначение Юрана в «Пари НН»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «Спартаку» нужно возвращать свои позиции, хочется догнать «Зенит» 1
08:55 · Кубок России
Радимов: «Акрон» вряд ли выиграет Кубок, но показывает красивые выступления»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Дьяков высказался о сенсационном вылете «Динамо» из Кубка России
08:45 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Талантливых специалистов выдавливают из РПЛ»
Все новости
Рекомендуем