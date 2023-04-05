Генич: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Дзюбу»

Известный комментатор Константин Генич оценил трансфер нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». В четырех матчах Премьер-лиги 34-летний нападающий забил за «железнодорожников» шесть мячей.

«Результаты «железнодорожников» - это фактор Дзюбы. Он забивает в ситуациях, которые не кажутся голевыми. «Локомотив» купил лотерейный билет, где выпал джекпот», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды московского коллектива в феврале на правах свободного агента.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 25 баллов и располагается на 11-м месте в турнирной таблица.