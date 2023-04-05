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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булатов рассказал, что пропало в игре «Спартака»

05 Апреля 2023 • 09:30 Комментировать

Бывший наставник второй команды московского «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игре «народной команды» после зимнего перерыва.

«Пропала легкость, пропала структура игры. Команда действует натужно. «Спартак» далек от тех лучших игр, которые показывал при Абаскале», - передает слова Булатова издание Metaratings.ru.

Напомним, что накануне «Спартак» вылетел из Кубка России поиграв по сумме двух матчей екатеринбургскому «Уралу».

В чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля опустились на третье место и отстают от лидирующего «Зенита» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Булатов
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