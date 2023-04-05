Ари назвал главную проблему российского футбола

Бразильский нападающий Ари, поигравший за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», высказался о влиянии на игроков отстранения российских команд от участия в еврокубках.

«Главная проблема российского футбола сейчас - отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это снижает мотивацию. Все футболисты хотят играть с сильнейшими командами мира», - передает слова бразильца Sport24.

Россия уже более года отстранена от участия в официальных турнирах. В конце прошлого года начались обсуждения о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.