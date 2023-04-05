Колосков: «Непонятно, почему люди не хотят оформить паспорт болельщика»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не понимает, почему болельщики отказываются оформлять Fan ID. Из-за этого на матчах Премьер-лиги сильно уменьшилась посещаемость.

«Непонятно, почему люди не хотят оформить паспорт болельщика. Лично у меня это заняло не больше пяти минут. Не знаю, что за принципы у людей. Можно спокойно оформить и ходить на футбол», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.