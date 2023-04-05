Сёмин: «Надо вернуть меня, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто из наставников может прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. В разговоре с журналистом он назвал самого себя.

«Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию «Зенита»!» - передают слова Сёмина «Известия».

Напомним, что «Зенит» четыре сезона подряд становился чемпионом Российской премьер-лиги.

В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб набрал 51 очко после 21-го тура и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на семь пунктов.