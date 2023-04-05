Кузнецов оценил назначение Юрана в «Пари НН»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов споделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН». У руля команды специалист сменил Артёма Горлова.

«Юран плодотворно и результативно работал с «Химками». У него были хорошие результаты. Считаю, что это хорошая кандидатура. Он заслужил», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Трудовое соглашение Юрана с «Химками» рассчитано до завершения нынешнего сезона. По завершении кампании будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

После 21-го тура чемпионата России нижегородцы набрали 19 баллов и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.