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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернов: «Спартаку» нужно возвращать свои позиции, хочется догнать «Зенит»

05 Апреля 2023 • 08:58 Комментировать (1)

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался относительно нынешнего турнирного положения «народной команды» в Российской премьер-лиге.

«Впереди «Динамо» в чемпионате. Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с «Ростовом» будет борьба. Но и «Зенит» хочется догнать!» - цитирует футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура чемпионата России «Спартак» набрал 41 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на десять пунктов. Следующий матч «народная команда» проведет против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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05 Апреля 2023 в 09:06
Начните играть, как в конце прошлого года, догонялы блин
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