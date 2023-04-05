Чернов: «Спартаку» нужно возвращать свои позиции, хочется догнать «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался относительно нынешнего турнирного положения «народной команды» в Российской премьер-лиге.

«Впереди «Динамо» в чемпионате. Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с «Ростовом» будет борьба. Но и «Зенит» хочется догнать!» - цитирует футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура чемпионата России «Спартак» набрал 41 очко и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на десять пунктов. Следующий матч «народная команда» проведет против «Динамо».