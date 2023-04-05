Дьяков высказался о сенсационном вылете «Динамо» из Кубка России

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о вылете столичного коллектива из Кубка России. Накануне «бело-голубые» потерпели фиаско, уступив «Акрону» - 0:0, 1:4 в серии пенальти.

«Динамо» обязано было выигрывать в основное время. Все-таки «Динамо» из РПЛ и борется за медали в чемпионате. Стоит похвалить футболистов «Акрона», которые смогли выстоять», - передает слова Виталия «РБ Спорт».

Следующий поединок подопечные Славиши Йокановича проведут против «Спартака» в Премьер-лиге. По итогам 21-го тура чемпионата России «бело-голубые» с 35 баллами занимают пятое место в турнирной таблице.