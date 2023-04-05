Кечинов: «Ничего страшного не произошло, «Спартаку» надо идти вперёд»

Московский «Спартак» проиграл в полуфинальном матче Фонбет Кубка России «Уралу», но бывший футболист клуба Валерий Кечинов считает, что ничего страшного не произошло. Он рекомендует команде продолжать играть в свой футбол, который в этом году вызывает немало положительных откликов

- Поводов для паники я не вижу. Если бы играли плохо, не получалось бы ничего в атаке, бардак был бы в обороне, мяч бы не держался… Но ведь это не так. Просто сейчас, может, не так фартит, как раньше, - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, что Кечинов выступал за «Спартак» с 1994 по 2001 год, то есть в самые лучшие годы клуба в российском футболе.