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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев дал совет «Локомотиву» по Дзюбе

05 Апреля 2023 • 08:20 Комментировать

Экс-рулевой национальной сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

«С ним стоит продлевать контракт. Конечно, исходя из того, что он уже вложил в деятельность команды. Мне кажется, ему подойдет вариант год+год. Ведь ему 34 года», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

Напомним, что Дзюба стал игроком «железнодорожников» в феврале текущего года, пополнив ряды команды на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В четырех матчах Премьер-лиги Артём отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Артём Дзюба
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