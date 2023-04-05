Игнатьев дал совет «Локомотиву» по Дзюбе

Экс-рулевой национальной сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

«С ним стоит продлевать контракт. Конечно, исходя из того, что он уже вложил в деятельность команды. Мне кажется, ему подойдет вариант год+год. Ведь ему 34 года», - передает слова эксперта Betonmobile.ru.

Напомним, что Дзюба стал игроком «железнодорожников» в феврале текущего года, пополнив ряды команды на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В четырех матчах Премьер-лиги Артём отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.