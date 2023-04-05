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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Динамо» играет не особо напрягаясь, как будто цель достигнута»

05 Апреля 2023 • 08:06 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о выступлении столичного «Динамо» в нынешнем сезоне.

«У меня впечатление, что эти ребята уже как будто в Лондоне, цель достигнута и можно расслабиться. Играют не особенно напрягаясь. Там каждый может больше», - оставил сообщение Ловчев в своем телеграм-канале.

После 21-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущего четвертым ЦСКА на три пункта. В следующем матче динамовцы на выезде встретятся со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Евгений Ловчев
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