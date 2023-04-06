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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему у отечественных специалистов не получается работать за рубежом

06 Апреля 2023 • 07:57 Комментировать (1)

В начале февраля этого года Александр Кержаков возглавил клуб элитного кипрского дивизиона «Кармиотисса». Эта новость стала весьма неожиданной, учитывая политическую обстановку и опыт работы отечественных специалистов за рубежом. Но ещё более шокирующей стала новость о скорой отставке лучшего бомбардира среди российских футболистов. Даже показалось, что уход Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы» – это первоапрельская шутка. Двухмесячное турне Кержакова завершилось неудачей, Слуцкий не смог проявить себя в Нидерландах и Англии, а «Ференцварош» Черчесова не побеждает шесть матчей подряд... Почему же у наших наставников не получается работать за границей?

Негостеприимный Кипр

Сразу же после матча с «Олимпиакосом» Кержаков заявил о своём уходе с поста главного тренера «Кармиотиссы». За шесть матчей, проведённых в роли главного тренера, Александр Анатольевич смог добиться только одной победы. Уходил из клуба Кержаков со словами о необходимости «встряхнуть» команду, хотя уже в последнем матче было видно, что это решение осознанное и бесповоротное. В итоге – два месяца работы вместо продолжительного срока, как предполагалось изначально. Похоже, что «красно-белые» цвета «Кармиотиссы» не вписались в стиль «сине-бело-голубого» от рожденияКержакова.

Турне Слуцкого

Как и у Кержакова, получившего приглашение поработать в кипрском клубе от владельца-соотечественника Дмитрия Пунина, зарубежная тренерская карьера Леонида Слуцкого началась с дружественного жеста Романа Абрамовича. «Халл Сити» выглядел весьма перспективным вариантом. Английский клуб только что вылетел из АПЛ и представлял собой потенциального лидера Чемпионшипа. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка, заслуженный тренер России, трёхкратный обладатель звания «Тренер года» по версии РФС… Всех достижений Леонида Викторовича и не упомнишь. Он стремительно учил английский язык и через несколько месяцев работы уже уверенно раздавал интервью. Но отработать с «Халлом» получилось ровно полгода. 19% процентов побед в 24 матчах – худший результат Слуцкого в карьере. Даже с «Ураланом» в 2003 году получилось набрать больше (25%).

Ещё через полгода бывший тренер национальной сборной России оказался в голландском «Витессе». И снова помогла дружба с Абрамовичем. Первый российский тренер в чемпионате Нидерландов проработал в клубе почти полтора года, добился 44% побед в 62 матчах, но решить поставленных перед «Витессом» задач не сумел.

Черчесов – самый успешный

В отличие от Слуцкого другой бывший наставник национальной сборной Станислав Черчесов свою тренерскую карьеру начинал в скромных австрийских командах, а впоследствии выигрывал национальные чемпионаты Польши и Венгрии. С «Ференцварошем» Черчесов и вовсе установил невероятное достижение, сумев выйти в плей-офф Еврокубка впервые за последние почти полвека. И все эти успехи за чуть более чем год работы в клубе! Причём даже при отсутствии побед в последних шести матчах (4 поражения и 2 ничьи) «Ференцварош» Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии.

Отсутствие опыта

Один из мэтров отечественного тренерского цеха Валерий Газзаев поспешил обвинить Леонида Слуцкого в том, что за рубежом отсутствуют отечественные специалисты. Якобы если бы у последнего были бы успехи, то наших тренеров в иностранных клубах было бы больше. Спорный тезис. Скорее зарубежных команд в тренерской карьере Слуцкого было бы больше, и не пришлось бы Леониду Викторовичу выкладываться в Первой лиге с «Рубином». Но может ли позволить себе сказать такое человек, который, бесспорно, имеет невероятное количество наград в отечественном футболе, но ни дня не работал за границей?

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Наличие у наставника чисто российского опыта не даёт ему преимуществ при работе за рубежом. И это очевидный факт. Слабое знание языков, текущая политическая обстановка – эти два фактора также играют против наших тренеров. Чтобы начать работать с иностранными клубами, необходимо набраться нужного опыта, что доказывает тренерский путь Непомнящего иБондаренко. И только через тернии прокладывается путь к звёздам.

 

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Витесс Халл Сити Роман Абрамович Леонид Слуцкий Александр Кержаков Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Cruyff
06 Апреля 2023 в 08:44
почему??? да тут ответ на поверхности потому что нет сейчас у нас в футболе грамотных и успешных тренеров даже в РПЛ и там работают сплошь иностранцы у нас нет школы тренеров какая была раньше сейчас все игроки закончившие свою игровую карьеру стремятся в тёплые места кто в руководящие структуры клубов кто в депутаты а львиная доля в фиговые эксперты на ТВ там хорошо платят и ни за что не отвечаешь всех избаловали деньгами и никто не хочет ни работать ни за что ответ держать
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