​Черчесов не возглавит «Динамо»

Российский специалист Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «Ференцварош» и соблазниться местом в московском «Динамо», в котором назревает тренерская отставка Славиши Йокановича.

Как сообщают внутренние источники «Евро-Футбол.Ру», работающий в Венгрии с декабря 2021 года Черчесов не собирается покидать клуб и возвращаться в Москву, его все устраивает в «Ференцвароше», который не знает себе равных на внутренней арене.

Напомним, что ранее Станислав Черчесов уже работал наставником в московском «Динамо», это было в сезоне 2014/2015.