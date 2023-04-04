Филимонов оценил последние выступления «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Филимонов оценил выступления команды во второй части сезона.

Напомним, что «Спартак» выиграл только один из четырёх матчей Премьер-лиги в марте-апреле. Команда Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

«Какое-то временное явление. Надеюсь, что временное, что что-то поменялось, какие-то недоработки. Пока результаты, игра не очень. Как это было до перерыва», - сказал Филимонов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Филимонов не стал отвечать на вопрос, с чем связан такой спад «Спартака». По словам экс-игрока, для понимания нужно находиться внутри команды.