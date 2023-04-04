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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший голкипер «Спартака» Филимонов поделился мнением о работе Абаскаля

04 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о работе главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Экс-игрок сборной России отметил, что испанский специалист очень эмоционален, как и все тренеры, которые ранее приезжали, и ему нравилось, как команда играла в первой части сезона.

«Приятно было смотреть на игру команды, как игроки взаимодействуют, понимают, чего хочет тренер от них. В этом плане позитивно было», - приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб после 21 тура РПЛ располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов Гильермо Абаскаль
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