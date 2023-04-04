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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У Ивана Игнатьева есть вариант за рубежом

04 Апреля 2023 • 17:54 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Локомотив» не станет подписывать новый контракт с форвардом Иваном Игнатьевым. В таком случае по завершению нынешнего сезона Игнатьев обретёт статус свободного агента. У 24-летнего футболиста появился вариант продолжения карьеры за рубежом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к Игнатьеву проявляет «Хапоэль» из города Беэр-Шева.  Этот клуб как раз ищет футболистов под усиления группы атаки.

За «Локомотив» Иван Игнатьев провёл 21 официальный матч в чемпионате и Кубке России. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хапоэль Беэр-Шева Иван Игнатьев трансферы футбола - лето 2023
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