Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказал, как реагирует на критику в свой адрес.

Форвард отметил, что не читает прессу, а по поводу критики он дал понять, что каждый человек имеет право говорить всё, что угодно, а осуждать за неприятные слова, сказанные в его адрес, он не будет.

«Критика лишь делает человека сильнее, а если на это обижаться и искать виноватых, то это покажет только твою слабость», - приводит слова Садыгова официальный сайт клуба.

Напомним, что форвард часто подвергается критики из-за того, что его отец тесно связан с подмосковной командой.

