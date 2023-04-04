Илья Садыгов рассказал, какие задачи ставить для себя до конца сезона

Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказала, какие задачи ставит для себя до конца сезона.

Форвард отметил, что ему хотелось бы забить больше, чем в прошлом сезоне, но, в первую очередь, хочет, чтобы команда выполнила поставленные задачи.

«Если мне не удастся достичь личной цели, то я не расстроюсь, для меня на первом месте - чтобы команда побеждала», - приводит слова Садыгова официальный сайт подмосковного клуба.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 20 играх, в среднем проводя на поле по 30 минут, и отметился одним забитым мячом.

«Химки» после 21 тура располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.