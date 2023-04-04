Дзюба и Слуцкий будут вести новое шоу

«Коммент.Шоу» запускает новый формат. Уже на среду на канале выйдет первый выпуск шоу под названием «Ну, так нельзя, *** [блин]». Ведущими станут известный тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

Авторы обещают шикарных гостей и смешные разговоры. Судя по всему, первым гостем станет экс-игрок ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля текущего года. В четырёх матчах Премьер-лиги России за «железнодорожников» 34-летний нападающий записал на свой счёт шесть голов.