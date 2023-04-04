Адвокат Влута высказался о возможном получении игроком российского гражданства

Адвокат нидерландского нападающего «Урала» Рая Влута, Эрик Томас, высказался о возможном получении своим клиентом российского гражданства.

«Думаю, нет ни единого шанса, что Рай попытается получить российское гражданство», - приводит слова Томаса «РБ Спорт».

Напомним, что нидерландский суд приговорил форварда к 2,5 годам тюремного заключения за ДТП, в котором по его вине погиб четырехлетний ребенок.

Влут выступает за уральский клуб с лета прошлого года, его соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами.