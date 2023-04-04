Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адвокат Влута высказался о возможном получении игроком российского гражданства

04 Апреля 2023 • 17:03 Комментировать

Адвокат нидерландского нападающего «Урала» Рая Влута, Эрик Томас, высказался о возможном получении своим клиентом российского гражданства.

«Думаю, нет ни единого шанса, что Рай попытается получить российское гражданство», - приводит слова Томаса «РБ Спорт».

Напомним, что нидерландский суд приговорил форварда к 2,5 годам тюремного заключения за ДТП, в котором по его вине погиб четырехлетний ребенок.

Влут выступает за уральский клуб с лета прошлого года, его соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года.
В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Рай Влут Эрик Томас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
17:33 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Провёл 11 лет в «Локомотиве», хочется помогать клубу»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин сомневается, что «Химки» останутся в РПЛ
17:27 · Россия. Премьер-лига
Дзюба и Слуцкий будут вести новое шоу
17:22 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Ошарашен невыразительными результатами «Спартака»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Не вижу, за счёт чего «Зенит» может оступиться»
17:13 · Кубок России
Бышовец: «Динамо» — явный фаворит в матче с «Акроном»
17:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о продлении контракта с Караваевым официально
17:06 · Кубок России
Сычёв: «Должность главного тренера «Спартака» всегда расстрельная»
17:03 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Влута высказался о возможном получении игроком российского гражданства
17:01 · Кубок России
Абаскаль прокомментировал первое попадание Бальде в стартовый состав
16:55 · Кубок России
Ганчаренко: «Влут с нами, мы его поддерживаем»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева высказался об информации, что «Локомотив» не будет продлять соглашение с его клиентом
16:48 · Кубок России
Семшов считает, что «Динамо» обыграет «Акрон»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Урал» и ещё четыре клуба пострадали от Fan ID больше всех»
16:40 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Бикфалви и Помазуна в клубе
Все новости
Рекомендуем