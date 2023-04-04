Лахиялов: «Гогниев оставил яркий след в РПЛ, я буду скучать по нему»

Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок», произошедшую накануне.

- Отставка Гогниева, при всём уважении к нему с моей стороны, не стала неожиданностью. Было понятно, что те результаты, которые показывали «Химки» не только в последнее время, а на протяжении всей работы Гогниева в команде, являются неудовлетворительными. К сожалению, терпению руководства клуба пришёл конец. При этом сказать, что между руководством и Спартаком было какое-то недопонимание или недоверие, я не могу. Всё-таки Гогниеву позволили в эту зимнюю паузу сделать перестройку в команде, а если бы доверия к нему не было, то и перестройку ему бы не разрешили провести. Команду покинуло больше половины состава, и на места ушедших футболистов были приобретены новые игроки, которых просил Спартак Гогниев. Основной проблемой в «Химках», я думаю, было налаживание контакта между тренерским штабом и футболистами. Как говорится, химии между ними не было. К тому же, неудовлетворительные результаты, поражения ещё хуже действовали на этот контакт. Кроме того, все эти ненужные скандалы и разногласия, которые были между Гониевым и футболистами, просачивались в прессу, что, естественно, тоже не шло на пользу. Отсюда и такой итог. Но всё равно, я думаю, Спартак Гогниев оставил очень яркий след в РПЛ. Я буду очень скучать по нему, особенно по его эмоциональным комментариям, где было много правдивых и справедливых замечаний.