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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Горлову не хватило опыта, а с Юраном у «Пари НН» должно всё получиться» эксклюзив

04 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать

Бывший помощник Сергея Юрана в «СКА-Хабаровске» и «Химках», нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана вместо Артёма Горлова.

- Горлов – молодой перспективный тренер. Раньше он не работал на уровне Премьер-лиги, поэтому, может, ему не хватило опыта. Это одно из. А так, надо, опять же, находиться в команде, чтобы знать всю ситуацию изнутри, и тогда можно анализировать более развёрнуто. Где-то что-то не получилось у Горлова. Если мы говорим о Юране, то у него опыта, естественно, больше, в том числе в Премьер-лиге. Поэтому с ним у «Пари НН» должно всё получиться, тем более что команда не идёт в зоне прямого вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Чемпионат России Денис Попов Пари НН Артём Горлов
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