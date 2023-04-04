Агент Игнатьева высказался об информации, что «Локомотив» не будет продлять соглашение с его клиентом

Агент нападающего московского «Локомотива» Ивана Игнатьева, Алан Агузаров, высказался о ранее появившейся информации, что столичный клуб не собирается продлевать соглашение с его клиентом.

«На данный момент переговоров с «Локомотивом» по продлению контракта с Иваном не ведется. В ближайший месяц наступит ясность по его будущему», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнерам по команде.