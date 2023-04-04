Белоус считает, что Юран спасёт «Пари НН» от вылета в Первую лигу

Футбольный менеджер Юрий Белоус высказался о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера футбольного клуба «Пари НН».

Напомним, что сегодня, 4 апреля, стало известно об отставке Артёма Горлова, а спустя некоторое время было объявлено об имени нового рулевого.

Эксперт считает, что Юран является опытным тренером, который может мотивировать своих игроков, ведь в прошлом году он спас «Химки» от вылета.

«Руководство «Пари НН» поступили правильно, назначив Юрана. Думаю, он спасет команду. Шансы с Юраном точно есть», - заявил Белоус в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что «Пари НН» располагается в зоне стыков, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице.