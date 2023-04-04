Широков высказался о Fan ID

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказался о внедрении системы Fan ID в российский футбол.

Экс-игрок отметил, что паспорт болельщика у него почти с первого дня, однако он не видит в нём смысла, ведь на стадионах и так всё находится под наблюдением.

«Но, в то же время, не вижу в чем проблема сделать Fan ID и пойти на стадион», - приводит слова Широкова Sport24.

Напомним, что пропускная система с нового календарного года действует на всех стадионах РПЛ, из-за чего резко упала посещаемость, так как активные болельщики приняли решение бойкотировать игры.