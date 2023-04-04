В ночь со 2 на 3 апреля несколько футболистов из российских клубов были замечены на вечеринке в особняке Спиридонова. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». По данным источника, на мероприятии присутствовали три игрока «Спартака» - Квинси Промес, Шамар Николсон и Нуну Тавареш. Также там был замечен Кристиан Нобоа из «Сочи».

Отмечается, что Тавареш и Нобоа особо не выпивали, в отличие от Николсона и Промеса.

«Шамар с Промесом, как утверждает свидетель, хорошенько поддали и тусили до трёх ночи», - рассказывает источник.

Также на вечеринке был человек, похожий на Гилерме из «Локомотива». Действительно ли это был вратарь московской команды, понять не удалось.

Отметим, что «Спартак» последний матч против «Ахмата» 1 апреля завершил вничью со счётом 0:0.