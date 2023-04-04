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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат назвал причину спада в результатах «Спартака»

04 Апреля 2023 • 15:32 Комментировать

В четырёх весенних турах чемпионата России «Спартак» отпраздновал только одну победу. Как следствие, «красно-белые» имеют призрачные шансы на завоевание титула чемпиона России – от лидирующего «Зенита» они отстают на 10 очков.

Бывший игрок «Спартака» Владимир Гранат попытался найти причину спада команды в плане результатов.

«В «Спартаке» идёт постоянная ротация, плюс на «красно-белых» стали по-другому настраиваться соперники. Поэтому команда не побеждает и мало забивает в последнее время. Уверен, что «Спартак» в начале сезона всерьёз никто не воспринимал, как сейчас. Тогда в клуб пришёл молодой тренер ноунейм, плюс команду всегда трясет в последние годы - то хорошо выступают, то плохо», - сказал Гранат, чьи слова приводит Metaratings.

Во вторник вечером «Спартак» проведёт гостевой поединок против «Урала». Это будет ответный матч 1/2 финала верхней части сетки Кубка России. Первая игра в Москве завершилась вничью со счётом 1:1. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Гранат
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