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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат оценил работу Абаскаля

04 Апреля 2023 • 15:26 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Пока Абаскаль оправдывает надежды «Спартака». Уверен, что болельщикам нравится игра «Спартака» в этом сезоне, за исключением последних туров», - сказал Гранат, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Абаскаля отстаёт на 10 очков.

Во вторник «Спартак» проведёт кубковый матч против «Урала». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Гранат Гильермо Абаскаль
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