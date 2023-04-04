Гранат оценил работу Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Пока Абаскаль оправдывает надежды «Спартака». Уверен, что болельщикам нравится игра «Спартака» в этом сезоне, за исключением последних туров», - сказал Гранат, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.
На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Абаскаля отстаёт на 10 очков.
Во вторник «Спартак» проведёт кубковый матч против «Урала». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.
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