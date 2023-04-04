Сычёв — об отстранении России: «Это возможность глубже окунуться в детский футбол и исправить то, на что не хватало времени»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от участия в международных соревнованиях.

«Это возможность глубже окунуться в детский футбол и исправить то, на что не хватало времени. Как раз сейчас — идеальный момент для того, чтобы всю систему довести до правильной вертикали», — приводит слова Сычёва «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что все мировые сборные строятся на правильной системе детско-юношеского футбола.

Напомним, сборная России и российские клубы получили бан на участие в международных соревнованиях на неопределенный срок.