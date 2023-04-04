Слуцкий указал на ошибку Абаскаля в последнем матче «Спартака»

Известный российский тренер Леонид Слуцкий высказался о ситуации с Квинси Промесом. Нидерландский нападающий чувствовал дискомфорт и не попал в основной состав «Спартака» на матч с «Ахматом». Промес вышел на замену в перерыве, но уже через четыре минуты был заменён из-за болезненных ощущений.

«Соблазн выпустить лучшего игрока, даже с травмой, нереально велик. Исходя из моей практики, сколько раз думал «Ну, ладно» - ни разу не прокатывало. Потом ты понимаешь, что травмы, окей, значит, в следующий раз посмотрим. Но соблазн очень велик, особенно в матче, где счёт 0:0. Но это очень грубая ошибка», - сказал Слуцкий в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что «Спартак» и «Ахмат» сыграли вничью со счётом 0:0.