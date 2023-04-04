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Подготовлен проект упрощения Fan ID – известны детали

04 Апреля 2023 • 13:59 Комментировать

Минцифры подготовило проект упрощения системы Fan ID – документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке сообщается, что дети до 14 лет смогут проходить идентификацию без посещения МФЦ – через «Госуслуги». Родители смогут подать соответствующее заявление.

Также предусматривается упрощение получения карты болельщика для пенсионеров и инвалидов. На стадионах порекомендуют создать временные МФЦ, где представители этих категорий граждан за день до матча и в дни игр cмогут оформить Fan ID без очереди.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил упростить Fan ID до начала мая. Как известно, после внедрения карт болельщика на стадионах наблюдается низкая посещаемость. 

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Евро-Футбол.Ру,
fan id
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