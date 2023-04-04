Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал уход с поста главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева и назначение вместо него исполняющим обязанности Рината Билялетдинова.

- Я думаю, «Химки» связывали с Гогниевым большие надежды, когда приглашали его на пост главного тренера. Всё-таки до этого он дал большой результат с «Аланией». Во владикавказской команде у Гогниева были интересные задумки, которые он наверняка старался затем привнести в игру «Химок». К сожалению, это не сработало, и стороны решили, что лучше расторгнуть контракт. Честно говоря, я считал, что у Гогниева в «Химках» получится лучше. Но когда он туда приходил, команда уже находилась в сложном положении, которое ему тяжело было выправить. Ну и такова тренерская судьба: раз нет результата, то приходится расставаться. В принципе, я думаю, шансы выправить ситуацию в таблице у «Химок» в оставшиеся два месяца есть. Билялетдинов – опытный специалист. Тем более он уже знает команду, работал в ней с зимы. Многое будет зависеть от ближайших матчей «Химок». За девять туров отставание в три очка отыграть реально, так что всякое может произойти.