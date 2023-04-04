Агент рассказал о восстановлении Барриоса в преддверии матча с «Локомотивом»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, поведал о восстановлении колумбийского игрока.

«Восстановление Барриоса проходит хорошо. Не могу сказать, сможет он принять участие в матче с «Локомотивом» или нет. Только тренер решает», - передает слова агента издание «Чемпионат».

Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде против московского «Локомотива». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» 9 апреля.

После 21-го тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 51 очко и лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.