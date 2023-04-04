Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о восстановлении Барриоса в преддверии матча с «Локомотивом»

04 Апреля 2023 • 13:04 Комментировать

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, который представляет интересы полузащитника петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, поведал о восстановлении колумбийского игрока.

«Восстановление Барриоса проходит хорошо. Не могу сказать, сможет он принять участие в матче с «Локомотивом» или нет. Только тренер решает», - передает слова агента издание «Чемпионат».

Ближайший матч «Зенит» проведет на выезде против московского «Локомотива». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» 9 апреля.

После 21-го тура Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 51 очко и лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
14:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, зачем «Пари НН» пригласил Юрана
13:59 · Россия. Премьер-лига
Подготовлен проект упрощения Fan ID – известны детали
13:44 · Россия. Премьер-лига
Друг Йокановича: «Славиша готов биться до последнего, он никогда не теряет веры»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не уверен, что с Билялетдиновым ситуация в «Химках» улучшится»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о восстановлении Барриоса в преддверии матча с «Локомотивом»
12:54 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» хочет арендовать игрока «Зенита»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Спартак» может положиться на Мозеса»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, в каком случае «Динамо» может уволить Йокановича
12:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» Абаскаля напоминает романцевский период»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Юрана с «Пари НН»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев покинет «Локомотив»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Батчи всё устраивает в «Краснодаре»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» принял решение по будущему Камано эксклюзив
Все новости
Рекомендуем