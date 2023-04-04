«Сочи» хочет арендовать игрока «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Согласно информации Legalbet.kz, заинтересованность в трансфере 23-летнего футболиста проявляет «Сочи». Южане рассматривают вариант аренды Нуралы в летнее трансферное окно. Что касается «Зенита», то в Санкт-Петербурге пока не определились с будущим защитника.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Алип провел четыре встречи, в которых получил одну желтую карточку.

После 21-го тура чемпионата страны «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Сочи» располагается на девятой позиции.