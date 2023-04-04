Раскрыты детали контракта Юрана с «Пари НН»

Сегодня, 4 апреля, было объявлено о смене главного тренера в «Пари НН». Вместо Артёма Горлова работать с командой будет Сергей Юран.

Журналист Иван Карпов посредством своих социальных сетей раскрыл детали трудового соглашения между специалистом и клубом из Нижнего Новгорода. Контракт Юрана рассчитан до завершения нынешнего сезона. В договоре прописана опция пролонгации сотрудничества, однако решение о ее активации будет принято по итогам сезона.

После 21-го тура Российской премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала 19 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.