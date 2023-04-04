Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иван Игнатьев покинет «Локомотив»

04 Апреля 2023 • 12:01 Комментировать

В московском «Локомотиве» определились с будущим нападающего Ивана Игнатьева. Как информирует «Спорт-Экспресс», боссы «железнодорожников» приняли решение не подписывать с 24-летним футболистом новый контракт.

Таким образом, Игнатьев покинет столичный коллектив по завершении сезона на правах свободного агента. Иван выступает за «Локомотив» с июля 2022 года.

Нападающий поучаствовал в 21 поединке московской команды во всех турнирах, записав себе в актив четыре забитых мяча и две результативные передачи.

После 21-го тура Премьер-лиги «Локо» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
12:16 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» Абаскаля напоминает романцевский период»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Юрана с «Пари НН»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев покинет «Локомотив»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Батчи всё устраивает в «Краснодаре»
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» принял решение по будущему Камано эксклюзив
11:22 · Кубок России
Глава Екатеринбурга Орлов рассказал, какой счёт устроит «Урал» в матче со «Спартаком»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на приход Юрана в «Пари НН»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Сиссако — о том, почему он не вышел в матче с «Динамо»: «Это не означает, что Бердыев не верит в меня»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Дзюба режимистый, он принесёт пользу «Локомотиву»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, делало ли «Динамо» предложение Николичу
10:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин рассказал, что думает о чемпионской гонке в РПЛ
10:27 · Россия. Премьер-лига
Тихонов допустил, что Карпин будет претендовать на звание тренера года
10:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Пока Пиняев не перерос уровень «Локомотива» — надо играть здесь»
Все новости
Рекомендуем