Иван Игнатьев покинет «Локомотив»

В московском «Локомотиве» определились с будущим нападающего Ивана Игнатьева. Как информирует «Спорт-Экспресс», боссы «железнодорожников» приняли решение не подписывать с 24-летним футболистом новый контракт.

Таким образом, Игнатьев покинет столичный коллектив по завершении сезона на правах свободного агента. Иван выступает за «Локомотив» с июля 2022 года.

Нападающий поучаствовал в 21 поединке московской команды во всех турнирах, записав себе в актив четыре забитых мяча и две результативные передачи.

После 21-го тура Премьер-лиги «Локо» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.