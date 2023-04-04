Сёмин: «Карпин должен находить мотивацию в сборной России»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о мотивации наставника сборной России Валерия Карпина. Ранее специалист заявил, что не держится за место в национальной команде.

«Если он подписал новый контракт, значит, должен находить мотивацию работать в сборной. Карпин - зрелый человек, опытный, который не может принимать такие решения, не продумав», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Карпин занял пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Срок действующего контракта 54-летнего специалиста рассчитан до середины 2024 года.