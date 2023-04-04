Стала известна судьба гвинейского нападающего Франсуа Камано в московском «Локомотиве». По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «железнодорожников» приняло решение расстаться с 26-летним футболистом по завершении нынешнего сезона.

Камано покинет столичный коллектив на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с москвичами рассчитано до конца июня текущего года.

За «Локомотив» нападающий выступает с августа 2020 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Франсуа провел 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.