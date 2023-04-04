Глушаков отреагировал на приход Юрана в «Пари НН»

Хавбек «Пари НН» Денис Глушаков прокомментировал смену главного тренера команды. Вместо Артёма Горлова руководить коллективом будет экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран.

«Мы уже работали вместе в «Химках» и добивались хороших результатов. Вот снова поработаем с Сергеем Николаевичем, но уже в Нижнем Новгороде. Надеюсь, результат не заставит себя ждать», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура чемпионата России «Пари НН» с 19 набранными баллами занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч нижегородцы проведут против «Краснодара» 9 апреля.