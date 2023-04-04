Агент рассказал, делало ли «Динамо» предложение Николичу

Футбольный агент Деян Йоксимович, который представляет интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, высказался насчет возможной работы специалиста в «Динамо».

«Делало ли когда-либо «Динамо» Николичу конкретное предложение? Нет, никогда не было конкретных разговоров», - заявил агент в интервью изданию «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что Николич рассматривается в качестве потенциальной замены Славише Йокановичу.

После 21-го тура чемпионата России «Динамо» набрало 35 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.