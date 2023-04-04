Сёмин рассказал, что думает о чемпионской гонке в РПЛ

Легенда российского тренерского цеха Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге. Специалист заявил, что по-прежнему верит в интригу.

«Верю с интригу до последнего. Лично я до конца бы не сдался на месте «Ростова», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в «Зените» тоже случаются проблемы», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура чемпионата России лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит» с 51 очком. На второй строчке располагается «Ростов», набравший 44 балла, а тройку лучших замыкает московский «Спартак» (41).