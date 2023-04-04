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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин объяснил спад в игре Захаряна

04 Апреля 2023 • 09:50 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника Арсена Захаряна в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Захарян в этом сезоне играет не так, как в прошлом. Думаю, что это закономерно. Во втором сезоне в 80% случаев у молодых ребят идет спад. Через год, думаю, Арсен снова заиграет», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Летом прошлого года сообщалось об интересе к Арсену со стороны «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин Арсен Захарян
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