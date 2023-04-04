«Пари НН» объявил имя нового главного тренера. Сегодня, 4 апреля, с поста рулевого был уволен Артём Горлов.

Как сообщается на официальном сайте клуба, наставником команды назначен Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки».

«Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» - говорится в сообщении нижегородского клуба.

По итогам 21-го тура Премьер-лиги «Пари НН» с 19 набранными баллами занимает 13-е место в турнирной таблице.