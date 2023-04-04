В Российской премьер-лиге состоялась еще одна тренерская отставка. На этот раз с поста наставника «Пари НН» был уволен Артём Горлов. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

«ФК «Пари НН» благодарит Артема Сергеевича за работу и желает успехов на тренерском пути», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера команды из Нижнего Новгорода является Сергей Юран.

После 21-го тура чемпионата России «Пари НН» набрал 19 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.

В понедельник, 3 апреля, с поста рулевого «Химок» бы уволен Спартак Гогниев.