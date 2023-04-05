Знаковые фразы Валерия Карпина

Самобытный, острый на язык тренер в футбольной команде всегда находится под пристальным вниманием болельщиков и средств массовой информации. И чем уровень команды выше, тем более растёт статус и степень публичности. Кто-то пытается в этой ситуации сыграть на публику: чем не дополнительный повод засветиться в средствах массовой информации после язвительного высказывания…

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в комментариях остр на язык, за словом в карман не лезет. И здесь не тот случай, где человек нестандартно говорит для того, чтобы дополнительно засветиться. За плечами богатая игровая карьера и не менее знаковая тренерская вкупе с работой на телевидении, и ведь не где-то, а на главном спортивном телеканале страны.

Томик Карпина, в котором «60 миллионов евро сидят на лавке»

Цитаты Карпина-тренера сродни цитатам Черномырдина-политика. Не исключено, что когда-то их также переиздадут в отдельную книгу – томик Карпина. Сегодня открытый футбол, с забитыми мячами, когда 4:3 ни в коем случае не идёт в сравнение с 1:0, такой футбол проповедуют из «середнячков» «Краснодар», «Оренбург», «Крылья Советов». Они и пользуются симпатией как рядовых болельщиков, так и специалистов.

Трансферная политика не оставалась в стороне. И разрыв в сумме годового бюджета у участников соревнований в РПЛ становился не раз поводом для отражения действительности. Про раздутый, по сравнению с другими участниками, бюджет главного газпромовского клуба не говорил только ленивый. У Валерия Георгиевича никакого сарказма по этому поводу не было. Напротив, он говорил о правильном пути акционеров «Зенита» («60 с чем-то миллионов евро сидят на лавке»). Если брать во внимание только отдельно взятый клуб – может быть, это и так. Но ведь в Санкт-Петербурге (как, впрочем, и у других ведомственных команд) все финансы сосредотачивались в одном месте. При этом на периферии ведомственные команды того же ПАО «Газпром», множества его дочерних и прочих причастных к газовой отрасли команд не просто лишались подпитки в результате создания суперклуба, а переставали существовать.

Кем усиливаться

Давление со стороны болельщиков было максимальным в годы работы Карпина гендиректором народной команды. Снятие с поста главного тренера Станислава Черчесова, поражение в еврокубках от «Порту» в 2011-м стали темой знаковых высказываний – после таких поражений сам бы Карпин на «Спартак» не пошел бы как болельщик. Пытаясь найти виноватых в поражении, Валерий Георгиевич решил перевести внимание на «Зенит», высказавшись об уровне выступлений одного среднего голландского клуба («Твенте» с…ный им трёшку отгрузил! С Бруну Алвешем и Данни!»). При этом в своей команде Карпин хотел бы видеть исполнителей такого уровня, но, как известно, «Фалькао к нам не поедет».

Испанский опыт

В бытность свою игроком Карпин 11 сезонов провёл в Испании. Этот опыт не прошёл бесследно. Уже будучи тренером, в России, Валерий поддел коллег из «Матч ТВ» в прямом эфире, оценивая качество их работы в программе «После футбола» в сравнении с испанскими коллегами. Черданцеву и К стоило немалых усилий «загладить конфуз».

В начальники на «Матч ТВ»

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Словно поймав Валерия Георгиевича на слове, руководство всё того же «Матч ТВ» предложило ему изнутри узнать все особенности телевизионного ремесла. И в течение пяти месяцев не лезущий в карман за словом Карпин возглавлял на «Матч ТВ» службу редакторов футбольных трансляций. Телевизионную карьеру прервало тренерское назначение. Всё же «гены» взяли своё, и после того, как ранее было примерено кресло тренера в столичном «Спартаке» и армавирском «Торпедо», последовало продолжение в «Ростове» и сборной.

Ну и… болейте за «Ростов»

Как правило, в экспресс-комментариях сразу после финального свистка Валерий Георгиевич своим «Ну и…» то и дело вместо чёткого ответа на поставленный вопрос словно загоняет тележурналиста в угол, как бы предлагая комментатору самому продолжить и сделать логичный, как кажется Карпину, вывод.

После предматчевой пресс-конференции к недавней игре Россия – Ирак со стороны власти предержащей полетели критические стрелы, обвиняющие нынешнего наставника сборной России в безразличии. И здесь Карпин парировал министру спорта РФ встречным вопросом о его стороне выбора. В безразличии и тем более меркантильности обвинять Валерия Георгиевича вряд ли можно. Достаточно вспомнить один знаковый факт, ставший ключевым в карьере Карпина. В начале 1990 года он перешёл в московский «Спартак» из «Факела», притом что зарабатывал в Воронеже в три раза больше! Да и сейчас Карпин не раз повторяет: «Не надо верить в меня, болейте за мой «Ростов».

Константин Лицин