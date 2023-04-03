У Канчельскиса есть предложения от клубов

Андрей Канчельскис остается без тренерской работы уже более двух лет, и на днях появилась информация, что он мог бы возглавить сборную Кыргызстана. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» опроверг ее, затем решил прокомментировать еще раз, но уже в эфире телеканала «Матч ТВ».

- Пока никаких предложений не было. То, что я нахожусь в Кыргызстане, это правда, мои друзья взяли команду и пригласили меня на матч, - заявил Канчельскис.

Канчельскис добавил также, что у него были предложения из клубов таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и даже европейская Словакия.